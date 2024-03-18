На продаж виставлено один з найперших легкових авто Honda: у скільки його зараз оцінюють (фото)

Він відзначається невеликою вагою та революційними технічними характеристиками.

На продаж виставили Honda S600 Roadster 1966 року випуску. Примітним цей автомобіль робить те, що він — один з найперших легкових авто, які були випущені Honda.

Як повідомляє Car and driver, відповідний лот із цією машиною з'явився на аукціоні Bring a Trailer. Цей автомобіль представляє собою поєднання автомобіля та мотоцикла, відзначається невеликою вагою приблизно 1500 фунтів і революційними технічними характеристиками.

Чим може похизуватися Honda S600 Roadster

Історія цього родстера також має свої цікаві моменти. Японський журналіст Шотаро Кобаяші відправив свій білий Honda S600 в Європу на початку 1960-х років, де він протягом двох місяців проїхав 12070 км, демонструючи його можливості. Цей конкретний автомобіль, виставлений на аукціон Bring a Trailer, майже ідентичний автомобілю Кобаяші, проте придатний для доріг США, оскільки має лівостороннє кермо. Він представляє собою справжню рідкість, яка призначена для колекціонерів та ентузіастів.

Це авто має чотирициліндровий двигун об’ємом 606 куб.см, із чотирма крихітними карбюраторами, по одному на кожен циліндр. Попри це, мотор купе видає всього 60 к.с., проте при загальній масі в 680 кг такої потужності цілком достатньо, аби подарувати водію незабутні емоції.

Honda S600 Roadster

Цей малий родстер, з червоною смужкою із вражаючим оборотом 9500 обертів на хвилину, вражає своєю історією та характеристиками. Зараз цей Honda S600 1966 року з пробігом 87 тисяч км на одометрі пройшов комплексний механічний ремонт, включаючи розбирання та відновлення двигуна та трансмісії, очищення паливної системи та перевірку електрики.

Цей аукціон закінчується 19 березня, тому всі зацікавлені мають можливість придбати цю унікальну машину та відчути всю її специфіку та історичну цінність. Щодо ціни, то наразі за нього готові віддати 40 тисяч доларів.

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