Покупателей нет: в Украине подешевел один из видов топлива

Цены немного опустятся

Несмотря на невеселые прогнозы экспертов топливного рынка, цены на один вид горючего все же снизились. Речь идет об автогазе, который на фоне мощного импорта стал дешевле.

За неделю стоимость сжиженного газа у группы снизилась на 340 гривен за тонну. Об этом рассказывают в Консалтинговой группе "А-95". Это отразилось также на ценах на торгах. Цены вниз тянет переизбыток импортного газа, рассказал изданию enkorr.ua представитель крупной сети АЗК.

Малые компании продолжают импортировать газ, хоть покупателей нет. Так рынок не успевает "переварить" завозимый ресурс, из-за чего трейдеры вынуждены снижать цену, жертвуя собственными деньгами. Скоро это отразится на ценах на заправках, хотя пока они держатся на прежнем уровне.

Стоимость автогаза и других видов горючего на сегодня такова (по данным сайта Минфин ):

Больше всего подорожал бензин А-92. Он прибавил в стоимости более 1%. Бензин А-95 и дизель тоже выросли. Это происходит на фоне повышения мировых цен на нефть.

Ранее "Телеграф" писал, что у России возник дефицит бензина. Взрывы на НПЗ сделали свое дело.