Що треба зробити з акумулятором в авто після зими: ефективні поради водіям

Після холодів зими він може потребувати деякої допомоги, щоб повернутися до оптимального стану

З приходом весни настав час для перегляду і догляду за автомобілем після зимового періоду. Одним із ключових елементів, якому потрібна особлива увага, є автомобільний акумулятор.

"Телеграф" зібрав для автомобілістів перелік основних порад щодо того, що саме варто зробити з акумулятором машини після зими. Справа в тому, що він може потребувати деякої допомоги, щоб повернутися до оптимального стану.

Що треба зробити з автомобільним акумулятором після зими

Перш за все, почніть з перевірки рівня електроліту у вашому акумуляторі, якщо це можливо. Додайте дистильовану воду, якщо рівень рідини низький, але не заповнюйте її до верху, оскільки під час роботи акумулятору рідина розширюється.

Переконайтеся, що клеми вашого акумулятора чисті та без корозії. Використовуйте гумові рукавички та щітку для чищення, а потім змастіть клеми за допомогою вазеліну або спеціального засобу для запобігання корозії.

Після зими акумулятор може бути розряджений через довгий період неактивного використання. Використовуйте вольтметр, щоб перевірити рівень заряду вашого акумулятора. Якщо він нижчий за рекомендований рівень, переконайтеся, що заряджаєте акумулятор до оптимального стану. Струм заряду повинен бути 10% від ємності акумулятора. Щодо напруги, то вона повинна бути не менше 12,7 В. Важливо дотримуватись інструкцій виробника зарядного пристрою та безпекових заходів під час зарядки.

Перегляньте корпус акумулятора на наявність будь-яких пошкоджень. Якщо ви їх помітили, розгляньте можливість заміни акумулятора.

Правильний догляд за автомобільним акумулятором після зими допоможе підтримати його оптимальну роботу та зберегти його на тривалий термін служби. Забезпечуючи акумулятору правильну догляд після холодної пори, ви зможете насолоджуватися безперебійним запуском вашого автомобіля та надійною роботою електричних систем.

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