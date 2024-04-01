Названо авто, у яких мастило потрібно міняти раз у кілька років

Ці автомобілі взагалі набагато дешевші в обслуговуванні, ніж звичайні машини

Всі ми знаємо, що володіння автомобілем — це не лише зручність, але й певні витрати. Заміна масла, ремонт ходової частини, заміна ременів ГРМ — все це може істотно вдарити по гаманцю.

Але є й хороші новини. З появою електрокарів світ автолюбителів розділився на два табори: одні й далі вірні бензиновим "коням", інші ж переходять на електричну тягу, роблячи ставку на екологічність та економію.

І справді, електрокари — це не лише про турботу про довкілля, але й про ваш бюджет. Розповідаємо, чому тут не потрібно міняти масло, які деталі не потрібно ремонтувати та інші нюанси, пов’язані з досвідом володіння електрокарами.

Міняти масло не потрібно

Так, ви не помилились. В електрокарах немає двигуна внутрішнього згоряння, а значить немає й потреби міняти масло. Замість цього використовується охолоджувальна рідина, яка відводить тепло від електродвигуна та інших компонентів. Її рівень, звісно, потрібно періодично перевіряти, але й це значно економніше та простіше.

Прощайте, ремені ГРМ

Електродвигун не потребує складних механізмів для роботи, тому й ремені ГРМ, які йдуть у комплекті з ними, вам не знадобляться.

Гальма служать довше

Завдяки рекуперації енергії, електрокари гальмують не лише колодками, але й електродвигуном. Це значно зменшує знос гальмівних колодок та дисків.

Менше деталей — менше проблем

В електрокарах загалом значно менше рухомих деталей, ніж в бензинових чи дизельних авто. Це значить, що й ламатися нема чому.

Звичайно, це не означає, що електрокари не потребують обслуговування взагалі.

Вам все ж таки необхідно:

Перевіряти рівень охолоджувальної рідини.

Міняти фільтр охолоджувальної рідини.

Очищати контакти акумуляторної батареї.

Оновлювати програмне забезпечення.

Проводити діагностику в авторизованому сервісному центрі.

Але й це значно менший список, ніж у вашого бензинового друга. Зазвичай масло в редукторі електрокара потрібно міняти раз на 30 000 — 50 000 кілометрів. Середньостатистичний водій в Україні за рік виїжджає 10-30 тисяч кілометрів, а на електрокарах — ще менше, бо зазвичай їх купують жителі міст. Тобто масло в редукторі треба буде замінювати раз у кілька років.

Кожні 2-3 роки також потрібно замінювати фільтр салону, високоефективний фільтр твердих частинок — що три роки, охолоджувальну рідину — кожні 80 тисяч кілометрів або кожні 4 роки, гальмівні колодки — через кожні 100 тисяч кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, як можна заощадити на обслуговуванні авто навесні. Це період, коли можна відновити автомобіль після зими та підготувати його до літнього сезону без великих витрат.