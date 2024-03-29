Знадобиться лише половинка овоча: названо дієвий лайфхак, як очистити фари автомобіля

Щоправда, в цій ситуації треба берегти очі

Підтримувати своє авто в ідеальному стані, може, й досить важкувато, проте періодично оновлювати певні деталі однозначно треба. Не виключенням є і фари, адже саме від них залежить те, як ви бачитиме дорогу в темну пору або погану видимість.

"Телеграф" вирішив поділитися з водіями дієвим лайфхаком щодо того, як повернути фарам первісний вигляд. Так, у цій ситуації вам допоможе звичайна цибуля, а точніше — її половинка.

Як можна повернути фарам авто блиск

Звичайно, очищення фар автомобіля цибулею може здатися неочікуваним методом, але це може бути ефективним і природним способом покращити їхню яскравість і забезпечити кращу видимість на дорозі. Цибуля містить сполуки сірки, які можуть допомогти видалити жовті плями та потемніння з поверхні фар. Ці сполуки розчиняють загрязнення та осад, що можуть накопичуватися на фарах внаслідок експлуатації автомобіля.

Для очищення фар за допомогою цибулі, розріжте її навпіл і нанесіть сік на поверхню фар за допомогою м'якої тканини або губки. Ретельно розтирайте сік по всій поверхні фар, особливу увагу приділяючи жовтим плямам та забрудненню. Потім залиште цибулю на 10-15 хвилин, щоб активні речовини могли проникнути в матеріал фари.

Органічні речовини, такі як кверцетин і, який містяться в цибулі, мають антиоксидантні властивості. Вони можуть допомогти у видаленні оксидів та інших шкідливих речовин, які можуть впливати на яскравість фар.

Після того, як сік цибулі просочиться, видаліть залишки за допомогою чистої тканини або вологої губки. Ви також можете використати воду для змивання. Після цього фари слід відшліфувати м'якою тканиною або спеціальним полірувальним засобом для фар, щоб забезпечити блискучий вигляд. Якщо фари залишилися жовтими або потемнілими після першого застосування, повторіть процедуру. Деякі фари можуть вимагати кількох застосувань, щоб досягти бажаного результату.

Отже, застосування цибулі для очищення фар автомобіля є економічним і природним методом. Він може допомогти зберегти яскравість і чистоту фар, забезпечуючи безпечну і комфортну поїздку. Утім, майде на увазі, що від цибулі йде неприємний запах, він викликає сльози та на нього може бути алергія.

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