Названы авто, в которых масло нужно менять раз в несколько лет

Эти автомобили вообще намного дешевле в обслуживании, чем обычные машины

Все мы знаем, что владение автомобилем – это не только удобство, но и определенные затраты. Замена масла, ремонт ходовой части, замена ремней ГРМ – все это может существенно ударить по кошельку.

Но есть хорошие новости. С появлением электрокаров мир автолюбителей разделился на два лагеря: одни и далее верны бензиновым "лошадям", другие же переходят на электрическую тягу, делая ставку на экологичность и экономию.

И действительно, электрокары — это не только о заботе об окружающей среде, но и о вашем бюджете. Рассказываем, почему здесь не нужно менять масло, какие детали не нужно ремонтировать и другие нюансы, связанные с опытом владения электрокарами.

Менять масло не нужно

Да, вы не ошиблись. В электрокарах нет двигателя внутреннего сгорания, а значит нет необходимости менять масло. Вместо этого используется охлаждающая жидкость, отводящая тепло от электродвигателя и других компонентов. Ее уровень, конечно, нужно периодически проверять, но это значительно экономнее и проще.

Прощайте, ремни ГРМ

Электродвигатель не нуждается в сложных механизмах для работы, поэтому и идущие в комплекте с ними ремни ГРМ вам не понадобятся.

Тормоза служат дольше

Благодаря рекуперации энергии электрокары тормозят не только колодками, но и электродвигателем. Это значительно уменьшает износ тормозных колодок и дисков.

Меньше деталей – меньше проблем

В электрокарах в целом гораздо меньше подвижных деталей, чем в бензиновых или дизельных авто. Это значит, что и ломаться нечему. Конечно, это не значит, что электрокары не нуждаются в обслуживании вообще.

Вам все же необходимо:

Проверять уровень охлаждающей жидкости.

Менять фильтр охлаждающей жидкости.

Очищать контакты аккумулятора.

Обновить программное обеспечение.

Проводить диагностику в авторизованном сервисном центре.

Но и это гораздо меньший список, чем у вашего бензинового друга. Обычно масло в редукторе электрокара нужно менять раз в 30 000 – 50 000 километров. Среднестатистический водитель в Украине за год выезжает 10-30 тысяч километров, а на электрокарах еще меньше, потому что обычно их покупают жители городов. То есть масло в редукторе нужно будет заменять раз в несколько лет.

Каждые 2-3 года также нужно заменять фильтр салона, высокоэффективный фильтр твердых частиц – раз в три года, охлаждающую жидкость – каждые 80 тысяч километров или каждые 4 года, тормозные колодки – через каждые 100 тысяч километров.

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