Цим багато хто нехтує: за яку популярну дію водій може отримати штраф у 510 грн

Це також стосується і тих, хто їздить на мотоциклі

В Україні передбачений штраф за популярне порушення серед водіїв. Йдеться про непристебнутий ремінь безпеки та відсутність мотошолому під час їзди на мотоциклі.

Про це йдеться в статті 121 про "Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами". Так, за порушення цього правила передбачений грошовий штраф у розмірі 510 грн за одну особу. Утім, якщо сталася ДТП і водій чи пасажири були непристебнуті ременями безпеки, то у такому разі передбачено штраф у розмірі 2400 – 8500 грн.

Йдеться не тільки про водіїв, а також й про пасажирів. Про пасажирів, мається на увазі сидячих спереду і сидячих на задніх сидіннях.

Раніше були категорії людей, такі як таксисти, інструктори, інваліди або люди у спецтранспорті, яким дозволили їздити без ременя безпеки. Але з останніми змінами правил дорожнього руху всі люди в авто мають бути пристебнуті.

Зазначимо, навіть якщо в автомобілі є подушки безпеки, за ДТП іноді це може бути навіть небезпечнішим, ніж без неї. Під час зіткнення подушка безпеки може спричинити перелом водія або пасажирів. Подушка безпеки ефективна лише разом із пристебнутим ременем безпеки.

Окрім того, багато водіїв полюбляють ставити "заглушки", аби не пристібатися в авто та не чути сигналу попередження. Утім, майте на увазі, що більшість смертей у ДТП саме через те, що людина була не пристебнута.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який штраф передбачений за відсутність дитячого крісла в авто. Цей засіб вважається одними з найефективніших щодо захисту під час автоподорожей.