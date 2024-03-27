Так роблять всі: за популярну звичку водія світить штраф у розмірі 510 грн
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Це заборонено робити у межах населених пунктів
Згідно з пунктом 9.5 Правил дорожнього руху, у межах населених пунктів заборонено подавати звукові сигнали. Це правило не стосується випадків, коли водій сигналить, щоб запобігти дорожньо-транспортній пригоді.
Цікаво, що за це, здавалось би, дріб’язкове порушення водія можуть оштрафувати на 510 грн. Це мінімальне покарання за таке порушення, згідно з ч. 2 статті 122 КУпАП.
Сигналити заборонено у тих населених пунктах, які позначені табличками з літерами чорного кольору на білому фоні. Обмежень поза населеними пунктами немає.
Та поза межами населених пунктів водій має право сигналити не коли йому забажається, а з метою попередження інших учасників дорожнього руху. Наприклад, коли здійснює маневр обгону.
Та насправді майже немає випадків, коли поліція штрафує водіїв за те, що вони сигналять. Ймовірно, через те, що у суді важко буде довести, з якою метою сигналив водій.
У будь-якому разі, краще у межах населеного пункту привертати увагу інших учасників дорожнього руху іншими методами — перемиканням світла фар, наприклад. Це прописано у Правилах дорожнього руху України.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно закінчувати рух на "автоматі". Не усі водії це знають.