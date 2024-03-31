У Києві з 1 квітня зміниться швидкісний режим на деяких дорогах: що відомо

Автомобілістам варто звернути увагу на зміни

У Києві та Дніпрі збільшать дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг. Раніше ми повідомляли про часткове обмеження пересування на Північному мосту в столиці, а тепер повідомимо про важливе нововведення з 1 квітня 2024 року.

У Києві максимально дозволена швидкість руху на певних ділянках доріг складе 80 км/год. Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Швидкість руху у Києві з 1 квітня

Київська міська рада прийняла рішення змінити максимально дозволену швидкість руху автомобілів на деяких дорогах до 80 км/год. Новий швидкісний режим буде діяти з 1 квітня до 1 листопада.

Максимально дозволена швидкість у 80 км/год вводиться для таких ділянок доріг:

Наддніпрянське шосе;

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі столиці);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного).

На усіх інших ділянках доріг залишаються попередні обмеження. Тобто, до 50 км/год.

Зміни швидкості руху у Дніпрі

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради ухвалив рішення збільшити швидкісний режим до 70 км/год на наступних ділянках доріг:

вулиця Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро");

міст Центральний;

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

міст Кайдацький;

вулиця Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін).

Швидкісний режим також змінений на вулиці Набережна Заводська. Проте підвищення швидкості не поширується на наступні ділянки:

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулиці Академіка Павлова;

за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською).

Попри підвищення дозволеної швидкості, варто також дотримуватись безпечної дистанції між авто. Це важливо для безпечного руху на дорозі.

Більшість аварій стаються саме через недотримання дистанції. За таке порушення водію доведеться заплатити штраф.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ви не витратите на це й 10 хвилин.