Так робить кожен другий: чому не можна паркувати авто з вивернутими колесами

І від евакуатора ця звичка не врятує

Часто можна побачити припарковані автомобілі з вивернутими колесами. Існує декілька причин, чому водії так роблять, але важливо знати, що це не рекомендується.

Ця звичка не лише створює незручності для водіїв інших припаркованих авто, але й може обійтися власнику дорого. Річ у тім, що вивернуті колеса можуть призвести до серйозного пошкодження гідропідсилювача керма.

Щоб зрозуміти, чому така поведінка може бути шкідливою для вашого автомобіля, розгляньмо, як працює гідропідсилювач керма. Основна функція гідропідсилювача — зменшити зусилля, яке необхідно здійснити для повороту керма, особливо при низькій швидкості. Він працює за допомогою гідравлічної системи, яка підсилює ваші дії.

Коли ви залишаєте автомобіль з вивернутими колесами, гідропідсилювач керма залишається під навантаженням, яке не передбачалося при розробці цієї системи. Це може призвести до пошкодження ущільнювачів і герметичності гідропідсилювача, що, своєю чергою, може призвести до витоку гідравлічної рідини та втрати його ефективності.

Отже, як водієві, важливо пам'ятати, що залишаючи автомобіль на парковці, необхідно розглядати не лише зручність для себе, а й можливі наслідки для технічного стану автомобіля. Вивернуті колеса можуть стати джерелом серйозних проблем з гідропідсилювачем керма.

Чому водії залишають авто з вивернутими колесами?

Деякі водії вважають, що вивернуті колеса ускладнять евакуацію їхнього авто. Це не зовсім правильно. Евакуатори обладнані маніпуляторами, які можуть захопити авто з будь-яким положенням коліс.

Вважається, що вивернуті колеса можуть допомогти запобігти скочуванню авто з пагорба або на нерівній поверхні. Та цю функцію набагато краще виконує стоянкове гальмо.

Раніше "Телеграф" писав, за яку популярну звичку водій може отримати штраф у 510 гривень. Зазначимо, що це правило застосовується не лише для водіїв, але і для пасажирів авто.