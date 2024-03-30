Не всі про це знають: чи передбачений штраф за недотримання безпечної дистанції на дорозі

Ця ситуація призводить до серйозних ушкоджень та навіть смерті

В Україні багато доріг досі перебувають у поганому стані. У разі війни стан деяких доріг ще більше погіршився. Мало того, після зими на дорогах з'явилися нові вибоїни. У таких умовах потрібно педантично дотримуватися дистанції між транспортними засобами та швидкісного режиму.

"Телеграф" розповідає, чи передбачений штраф за недотримання безпечної дистанції на дорозі. Зазначимо, що ця ситуація дуже часто є причиною ДТП, яка призводить до серйозних ушкоджень та навіть смерті.

Чи є покарання за недотримання дистанції з іншим транспортним засобом

Важливо пам'ятати, що згідно з п. 13.1. ПДР водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Рекомендується розраховувати дистанцію як швидкість розділена на 2. Наприклад, під час їзди трасою за умови сухого дорожнього покриття, за швидкості 60 км/год, безпечна дистанція складе 30 м. Утім, звичайно, що таке неможливе за щільного трафіку в місті.

Щодо того, чи передбачений штраф за недотримання дистанції з іншим транспортним засобом, то — так. Грошове покарання становить 510 грн.

За даними поліції, за 12 місяців минулого року у столиці сталося 1894 ДТП із постраждалими. В результаті 103 людей загинули та ще 2133 — отримали травми різного ступеня тяжкості. Найчастіше пригоди з постраждалими сталися у п'ятницю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити та сплатити штрафи за порушення ПДР. Для цього створено безліч варіантів і навіть не треба кудись йти або їхати.