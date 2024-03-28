Штраф до 51 тисячі гривень та позбавлення прав на 10 років "світить" водіям за популярне порушення

Краще не доводити до цього

Щодня патрульні по усіх областях України ловлять водіїв, які керують авто напідпитку. Нерідко це призводить до ДТП з летальними випадками.

П'яна їзда — це одне з найпопулярніших порушень правил дорожнього руху. Тому у патрульній поліції Тернопільщини нагадують, що за таке порушення передбачені великі штрафи, позбавлення прав керування авто і навіть арешт.

Як штрафують за п’яну їзду в Україні

Щоб адміністративна відповідальність наступила, потрібно встановити факт того, що особа керувала ТЗ, а також згоду чи відмову пройти медичний огляд з метою встановлення сп’яніння будь-якого типу. Тоді поліцейський складає протокол.

Стаття 130 КУПаП, згідно з якою особу штрафують за п’яну їзду, поділяється на 4 частини залежно від тяжкості та кратності правопорушення. Якщо водія ловлять уперше, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення водійського посвідчення на рік. За частиною другою статті 130, якщо водій повторно вчинив це ж саме правопорушення за рік, йому призначають штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Тоді він не має права сідати за кермо уже протягом 3 років.

Найсерйознішим з точки погляду штрафу та покарання є третя частина цієї ж статті. Її можуть пустити в дію, коли особу двічі протягом року притягували до відповідальності, і тепер спіймали втретє за кермом у стані сп’яніння. Тоді водію загрожує позбавлення водійського посвідчення на термін у 10 років. Крім того, він повинен сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень. І ще одне — суд може призначити або адміністративний арешт на термін 15 діб, або конфіскувати транспортний засіб.

Бувають випадки, коли водії вживають алкоголь чи наркотики уже після зупинки їх поліцією, до того як вони мали пройти огляд. Не важливо, що вживали вони до того, їм світить штраф у розмірі 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 днів, а також позбавлення водійського посвідчення на термін у 3 роки.

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