Навіщо далекобійники чіпляють каністру до колеса авто: незвичайний лайфхак

Це може знадобитися, якщо проводити в дорозі надто багато часу

Як відомо, далекобійники можуть працювати декілька днів поспіль. Тож, традиційні методи виживання ніколи не будуть зайвими. Одним із таких є прикріплення каністри до колеса вантажівки.

"Телеграф" розповідає, що це за незвичайний лайфхак та навіщо так роблять далекобійники. Одразу зазначимо, що використання цього способу найбільш актуальним є в теплий період.

Навіщо далекобійники чіпляють каністру до колеса авто

Отже, цей метод використовується водіями, як пральна машина. Вони прив’язують до колеса пластикову каністру, в яку запихають одяг, додаючи порошок і воду. Під час руху автомобіля 50 км/год речі в каністрі добре перуться, і достатньо проїхати 10-12 км, щоб вони були добре випрані. Після цього до каністри можна залити чисту воду і добре обполоснути одяг у такий же спосіб.

Водії використовують каністру з широкою горловиною. Кришку спеціально ущільнюють гумовою прокладкою. На привалі, за лічені хвилини в ємність закладають брудний одяг, насипають порошок і додають воду. А потім залишається її тільки міцно прив’язати до колісного диска за допомогою ременів.

Таким чином, вона працює за принципом центрифуги. На нерівностях дороги каністра буде трястися і прокручуватися, таким чином будь-які забруднення зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зрозуміти далекобійника, аби уникнути неприємностей на дорозі. Правильна взаємодія з ним — запорука безпеки.