Не тільки розвішувати білизну: як прищіпка може допомогти підтримувати приємний запах у салоні авто

Цей дієвий лайфхак знавжди станеться в пригоді

Заощадити трошки грошей — ніколи не буває зайвим. Це стосується і автомобіля, а точніше — його салону.

"Телеграф" вирішив розповісти, як можна заощадити лише за допомогою прищіпки для білизни, аби вона підтримувала приємний запах всередині вашої машини. Зазначимо, що тут ще знадобиться й ефірна олія.

Як прищіпка може поліпшити запах в авто

Так, аби приємно пахло в салоні машини, потрібно налити декілька крапель улюбленої ефірної олії на прищіпку та закріпити її на решітці повітропроводу. Коли ж аромат стане "тихіше", його можна оновлювати безліч разів додаванням улюбленої пахучої олії.

Тепер місце для прищіпки. Виберіть зручне місце в салоні вашого автомобіля, де вона не заважатиме вам під час водіння. Хорошим варіантом може бути прикріплення прищіпки до вентиляційної решітки або обшивки салону.

Як тільки прищіпка закріплена, дайте їй час для того, щоб дерево ввібрало ефірну олію. У разі включення вентиляції або під час руху автомобіля повітря проходитиме через прищіпку, поширюючи аромат по всьому салону.

Використовуючи дерев’яну прищіпку для білизни з ефірною олією, ви можете не тільки позбутися неприємних запахів в салоні автомобіля, але і створити приємну атмосферу під час водіння. Цей метод не тільки економить ваші кошти, але і є екологічним варіантом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як очистити фари авто лише за допомогою половини овоча. Щоправда, в цій ситуації треба берегти очі.