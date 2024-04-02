Навіщо деякі водії возять в автомобілі котячий наповнювач: маловідомий лайфхак

Він є дієвим інструментом щодо підтримки чистоти та запаху

Кожен водій використовує різноманітні способи, аби в салоні його авто був гарний аромат та чистота. Іноді варіанти задля досягнення цього є досить несподіваними. Так, одним із них є котячий наповнювач.

"Телеграф" розповідає про те, яким чином можна використовувати котячий наповнювач, аби всередині машини все було чисто та приємно пахло. Зазначимо, що від усіх проблем із запахом він не врятує, але точно знадобиться в певних випадках.

Як можна використовувати котячий наповнювач в авто

Так, котячий наповнювач чудово вбирає будь-які рідини, будь то вода, масло, антифриз або бензин. Це може бути корисно, якщо ви пролили рідину в салоні або під капотом вашого автомобіля. Просто посипте наповнювачем місце розливу, дайте йому ввібратися, а потім зберіть пилососом.

Котячий наповнювач може допомогти вам виїхати з заносу або буксування. Просто посипте наповнювачем ділянку під колесами, щоб покращити зчеплення з дорогою.

Відомо, що наповнювач для лотків є ефективним абсорбентом вологи. Його достатньо насипати у якісь відкриті ємності та розмістити у різних місцях салону. Наприклад, їх можна поставити в спеціальних пакетах або лотках під сидінням, на задній панелі або багажнику.

Окрім того, котячий наповнювач може допомогти вам розморозити замерзлі лобове скло, дзеркала та дверні замки. Просто насипте наповнювач на замерзлу ділянку і дайте йому ввібратися льоду. Котячий наповнювач також може використовуватися як заміна піску для піддомкрачування вашого автомобіля. Просто насипте наповнювач під домкрат, щоб забезпечити його стійкість.

Щодо вибору наповнювача, то тут найкраще із зайвою вологою допомагає впоратися засіб із бентонітом. Разом із цим наповнювач потрібно регулярно міняти, оскільки зволожуючий засіб стає чудовим живильним середовищем для бактерій та плісняви.

Звичайно, котячий наповнювач — не панацея. Він не замінить собою професійний інструмент або допомогу в екстреній ситуації. Однак, він може стати корисним доповненням до вашого аварійного набору і допомогти вам у вирішенні деяких непередбачених проблем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як за допомогою половинки овоча очистити фари автомобіля. Утім, у цій ситуації треба берегти очі.