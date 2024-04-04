Як захистити авто від сонця: ефективні та водночас незвичайні лайфхаки

Із настанням тепла ця проблема є дуже актуальною

Сонячні промені можуть бути ворожими для вашого автомобіля, спричинюючи вихід із ладу електроніки, вигорання покраски та підвищення температури всередині салону. Однак існують інноваційні та креативні способи захистити ваш автомобіль від негативного впливу сонця.

"Телеграф" вирішив зібрати дієві та водночас незвичайні лайфхаки щодо того, як убезпечити машину від потрапляння на неї променів. Загалом, існує чимало варіантів щодо захисту, тому тут точно є з чого обрати.

Як захистити авто від сонця

Сонячні панелі-захисники для вікон. Ці спеціальні панелі прикріплюються до вікон автомобіля і відбивають сонячні промені, запобігаючи перегріванню салону та підвищенню температури всередині. Також ефективно блокує сонячне тепло та ультрафіолетове випромінювання спеціальна автомобільна парасолька, яка ставиться всередині авто на лобове скло.

Автомобільні накидки. Вони встановлюються над автомобілем і захищають його від прямих сонячних променів, запобігаючи перегріванню та вигоранню. Також існують і захисні полімерні покриття. Їхнє нанесення на кузов автомобіля може захистити його від вигорання та ушкоджень від ультрафіолету, зберігаючи оригінальний вигляд покраски.

Використання відтінювачів для керма та сидінь. Ці аксесуари встановлюються на кермо та сидіння автомобіля, зменшуючи нагрівання поверхонь та підвищуючи комфорт.

Є і традиційні способи. Чохли на сидіння, які захищають оббивку від вигорання та перегріву. Шторки на вікна: блокують сонячні промені, знижуючи температуру в салоні. Також захищає авто від сонячним променів й віск або спрей, які наносяться на лакофарбове покриття.

До незвичайних методів можна віднести: алюмінієву фольгу, старий одяг або просто пульверизатор із водою. Фольгою можна застелити приладову панель, щоб запобігти її вигоранню. Одягом можна накрити сидіння або рульове колесо. Завдяки пульверизатору змочіть рушник та протріть ним кузов, щоб знизити температуру.

Загалом, не залишайте автомобіль надовго під прямими сонячними променями, шукайте тінь.Також треба провітрювати салон після поїздки, щоб знизити температуру. Окрім того, слідкуйте за станом акумулятора, адже спека може негативно впливати на його роботу.

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