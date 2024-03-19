Як відучити пасажирів грюкати дверима: поради водіям

Це дуже дратує

Кожен водій, який любить свою машину, ніколи не буде грюкати дверима. По-перше, шкода витрачених на авто грошей. По-друге, приблизно уявляє, скільки коштуватиме ремонт дверки та всіх пошкоджених механізмів.

Але як же пояснити це своїм пасажирам? Вони, часто не розраховуючи силу, можуть так гепнути дверима, що аж скло затрясеться. Особливо наболілою ця тема є у водіїв таксі, дверки яких щодня відчиняються і зачиняються сотні разів. Напевно ви часто бачили злісні наклейки на авто, які попереджають, що так робити не можна. А як ще можна навчити інших не гепати дверима авто, розповідаємо.

Чому люди гепають дверима?

Скоріш за все, пасажир навіть не задумується про те, із якою силою потрібно закривати двері. У старих авто двері легко просто не зачинялись — їх треба було як слід штовхнути. Можливо, вони просто звикли гримати, як на старій "копійці". Але двері сучасних авто потрібно зачиняти набагато легше.

Поясніть доступно

Фраза "Не грюкайте дверима авто" майже нічого не означає для більшості людей. Це просто ще одне правило, про яке усі забудуть на наступну ж хвилину. Пасажирам потрібно ненав’язливо, але доступно пояснити, якими будуть наслідки таких дій.

Якщо постійно закривати дверку із силою, можуть пошкодитись петлі авто, замок, ущільнювачі, виникнути подряпини, відлущування фарби і навіть несправності електричних компонентів.

Розкажіть, скільки коштує ремонт

Порахуйте приблизно, скільки коштує дверна петля, замок та інші елементи дверок. Зберіть це в одну суму і попереджайте своїх пасажирів. Банально, але працює.

Встановіть дверний дотягувач

Якщо переконання не працюють, можна скористатись досягненнями у сфері технологій. Дотягувачі або доводчики, як їх ще називають, — це спеціальний пристрій, який призначений для плавного та автоматичного зачинення дверей.

Гумові ущільнювачі

Ще один спосіб — встановити по краях дверку гумову прокладку. Вона не вбереже від грюкання, але збереже фарбу.

Встановіть безшумні замки з безшумними болтами

Безшумні замки придумали для підвищення комфорту при зачиненні дверей. Вони забезпечують плавне закривання. Звичайний замок авто можна замінити на безшумний легко, швидко і недорого. За його допомогою двері зачиняться, навіть якщо легко придавити їх рукою.

Раніше "Телеграф" писав, що обов'язково треба замінити в авто цієї весни. Йдеться не лише про шини.