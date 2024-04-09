Як не застрягти у весняному болоті: водії придумали незвичайний лайфхак, для якого потрібні лише 2 речі (відео)

З таким лайфхаком впорається і новачок

Танення снігу та значні опади навесні спричиняють заболочення ґрунтових доріг. Часто автомобілістам це спричиняє неабиякі незручності.

Наприклад, авто пробуксовує у багнюці чи на мокрій траві. Таке, на жаль, стається з кожним. На щастя, є деякі прості методи, які допоможуть вибратись із болота.

Лайфхак з палицею та ізоляційною стрічкою: як це працює

Насправді метод дуже простий і з ним впорається навіть початковий водій. Полягає він у тому, щоб колесо могло зачепитися за землю, що розкисла. У цьому допоможе звичайна палиця або дошка (2 варіант кращий). Її потрібно прикріпити до колеса так, щоб воно, прокручуючись, ніби "наступало" на неї.

Палицю або дошку до колеса закріпіть будь-яким підручним матеріалом, який є у вас в авто — дротом, ізоляційною стрічкою, мотузкою тощо. Або, наприклад, шнурками з кросівок, якщо цих предметів у вас немає. Єдине лише — слідкуйте, щоб палиця була такого розміру, щоб вільно проходити під крилом, коли колесо крутитиметься.

Так, потрібно буде трішки замаститись, адже мотузку чи ізоляційну стрічку потрібно протягнути через диск і прив’язати до дошки. Але цей метод перевірений і точно працює.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо далекобійники чіпляють каністру до колеса авто. Цей лайфхак знадобиться багатьом.