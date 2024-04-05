"Челсі" здивував "Ман Юнайтед" у матчі-трилері: як зіграв Мудрик (відео)

Дербі англійських грандів вдалося

У четвер, 4 квітня, відбувся центральний матч 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 "Челсі" — "Ман Юнайтед". Напередодні гравець Синіх опинився в епіцентрі расистського скандалу.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 4:3 на користь "Челсі". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував уболівальникам "Челсі" вогняний початок та емоційну кінцівку. До 20-ї хвилини господарі вели в рахунку з рахунком 2:0 — відзначилися Конор Галлахер та Коул Палмер (пенальті). Ще 20 хвилин і рахунок став рівним — забивали Алехандро Гарначо та Бруну Фернандеш.

На початку другої половини обидві команди підняли темп, значно збільшивши кількість ударів по воротах одна одної. Це спричинило взяття воріт у виконанні Гарначо, який оформив дубль. Господарі відігралися у компенсований час завдяки спірному пенальті, який реалізував Палмер. Ще за хвилину Коул приніс перемогу Пенсіонерам.

Михайло Мудрик вийшов на старті та провів на полі 71 хвилину. Українець взяв участь у другому взятті воріт — саме після його гострого пасу лондонці заробили 11-метровий удар.

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — МЮ буде доступний тут пізніше.

Раніше повідомлялося, що "Ман Юнайтед" у матчі-трилері пройшов "Ліверпуль" у Кубку Англії. Нещодавно стало відомо, що голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію про трансфер від Червоних Дияволів.