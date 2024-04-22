Названо топ-5 літніх шин за співвідношенням "ціна-якість": з ними ви точно не прогадаєте

Якщо важко вибрати, варто орієнтуватись на вибір українців

У пошуках ідеальних літніх шин для вашого автомобіля можна втратити багато часу та зусиль. Адже на ринку представлено безліч варіантів у різних цінових діапазонах.

У такому разі варто покластись на вибір досвідчених українських автомобілістів, які точно знають, які саме літні шини точно виправдають себе у співвідношенні "ціна-якість". Розповідаємо про топ-5 літніх шин 2024 року, з якими ви точно не прогадаєте.

TRIANGLE TE307 ReliaXTouring

Triangle TE307 ReliaXTouring — це шини, які характеризуються довговічністю та надійністю на дорозі. Забезпечують відмінну стійкість до зносу та хороше зчеплення навіть на мокрій дорозі. Їх вартість робить їх привабливими для тих, хто шукає оптимальний баланс між якістю та ціною.

SUNWIDE Rs-one

SUNWIDE Rs-one — це шини, які вражають своєю ефективністю та стабільністю на будь-якій дорозі. Вони мають високий рівень комфорту при їзді і забезпечують хорошу керованість в будь-яких умовах. За доступною ціною ці шини стануть відмінним вибором для багатьох водіїв.

BERLIN Summer HP 1

BERLIN Summer HP 1 — це шини, що поєднують в собі відмінну якість та привабливу ціну. Вони володіють високим рівнем безпеки та комфорту на дорозі, а також довговічністю і надійністю. Ці шини будуть ідеальним вибором для тих, хто цінує якість за доступну ціну.

PREMIORRI Solazo S Plus

PREMIORRI Solazo S Plus — це шини, які здатні задовольнити навіть найвимогливіших водіїв. Вони відрізняються відмінною маневровістю, стійкістю до зносу та надійним зчепленням з дорогою. При цьому ці шини є досить економічним варіантом, який суттєво не вплине на ваш бюджет.

OVATION EcoVision vi682

OVATION EcoVision vi682 — це шини, які вражають своєю економічністю та екологічністю. Вони володіють низьким опором кочення, що дозволяє зменшити витрату пального та шкідливі викиди в атмосферу. При цьому вони забезпечують безпеку та комфорт під час їзди.

Отже, у виборі літніх шин з цими моделями ви точно не прогадаєте. Кожна з них має свої переваги, які допоможуть забезпечити безпеку та комфорт під час їзди.

Раніше "Телеграф" також писав про те, для чого призначені кольорові смуги на шинах. Вони відіграють величезне значення.