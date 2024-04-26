Як художник з Тернополя перетворює звичайні авто на витвір мистецтва: ексклюзивне інтерв'ю про кастомізацію (фото, відео)

Хлопець може взяти будь-яку річ і перетворити її на витвір мистецтва

Деяким людям мало просто володіти авто, скажімо, чорного, сірого чи якого-небудь кольору. Вони бажають мати таку машину, яка відповідає їхнім уподобанням та стилю життя. Унікальну, виразну, яскраву. Щоб підвищити естетичність своєї залізної ластівки та змінити його зовнішній вигляд, обирають кастомізацію. Саме цим — вираженням індивідуальності — займається тернопільський художник Олександр Лангер.

Кастомізація — це повноцінний напрям у мистецтві, який дозволяє взяти будь-яку річ і надати їй ексклюзивного вигляду. У цьому випадку це автомобіль, пояснює "Телеграфу" художник. Щодо машин, то тут можна починати від малюнків на кузові авто і завершити унікальними дизайнерськими рішеннями у салоні. Кастомізатори можуть використовувати різноманітні матеріали, техніки та стилі. Так автомобіль можна перетворити на справжній шедевр мистецтва.

Кастомізація авто: як все відбувалось

Олександр Лангер захопився розписом речей приблизно років 8 тому. Починав з одягу (першою була джинсова куртка), згодом отримав кілька замовлень на кастомізацію різноматнітної техніки і навіть снігоходів. Далі — кастомізував кілька авто. Але цей проєкт вийшов найефектнішим та найпотужнішим. Власник машини Анатолій Табас володіє детейлінг-студією у Тернополі і займається наклеюванням плівок на кузов авто (плівки клеять на машини для надання їм оригінального вигляду та убезпечення кузова від подряпин).

"Тут ми запланували дещо грандіозне. Захотілось оновити та по-новому підкреслити динамічну форму кузова та стиль автомобіля. На поверхню авто уже було нанесено прозору плівку, тож я почав малювати спеціальними акриловими балончиками по ньому. Тому за бажанням власник зможе повернути машину до попереднього вигляду.

Процес перетворення авто

Покрив весь кузов фарбою, розділивши на білу та чорну частину, як було задумано. Балончиком промальовував основи ліній, які мають імітувати поверхні мармуру та блискавку. Після цього за допомогою спеціальних суперперманентних заправок створив більш детальні лінії. Це була основна частина.

Вкінці потрібно було підкреслити індивідуальність. Для цього я наніс додатковий шар золотих та синіх ліній. Фари мали сині лінзи, що додало автомобілю стихійної динаміки та характеру кузову авто", — розповідає Сашко.

Також художник додав, що для фіксації малюнку він наніс 2 шари акрилового лаку і прозору глянцеву плівку. Вона не лише захищає кузов, але й робить кольори глибшими та виразнішими.

Всього на розпис Олександр витратив 3 дні і 14 банок фарби та лаку. Орієнтовна вартість подібної роботи може складати від 1000 до 3000 доларів — все залежить від самих малюнків, дизайнерських рішень та вартості матеріалів, які будуть використані.

Кастомізація авто

Процес перетворення Audi також можна подивитись у відео:

Раніше "Телеграф" писав, що харківський бізнесмен виставив свій McLaren на продаж за 300 тисяч доларів. Це розкішний суперкар, обтягнутий плівкою бронзового кольору.