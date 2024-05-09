Ірландією катається класичний Porsche на українських номерах – ймовірно, спорткар приїхав на виставку

Porsche 911 Carrera 90-х років – це вже класика

Вже давно нікого не дивують елітні машини з українськими номерами на автошляхах Європи. Хоча такі випадки і досі викликають обурення.

Днями в столиці Ірландії помітили Porsche 911 Carrera з 90-х років. Авто сфотографував дописувач ТопЖир біля автовиставки в Дубліні.

Про Porsche 911

За VIN-кодом машина зареєстрована у Шевченківському районі Києва з грудня 2023 року. Синій купе в угоні не значиться.

Porsche 911 Carrera, або "дев'ятсот одиннадцята", стала ікону автомобільної індустрії, їх випускали ще з 1963 року. Вони від самого початку виглядали елегантно і агресивно одночасно, що робило їх бажаними серед покупців.

У київського купе двигун об'ємом 3,6 літра, що генерує потужність у 272 к. с., співпрацюючи з 5-ступінчастим механічним або 4-ступінчастим автоматичним коробкою передач. спорткар прискорюється до 100 км/год за 5,6 секунди та досягає максимальної швидкості 270 км/год. Видно, що Porsche тюнінгували, хоча авто має характерний силует з заднім розміщенням двигуна, помітне встановленням збільшеного заднього антикрила та змінений передній бампер.

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