Как художник из Тернополя превращает обычные авто в произведение искусства: эксклюзивное интервью о кастомизации (фото, видео)

Парень может взять любую вещь и превратить ее в произведение искусства

Некоторым людям мало просто владеть авто, скажем, черного, серого или какого-нибудь цвета. Они желают иметь такую машину, которая отвечает их предпочтениям и стилю жизни. Уникальную, выразительную, яркую. Чтобы повысить эстетичность своей железной ласточки и изменить внешний вид, выбирают кастомизацию. Именно этим – выражением индивидуальности – занимается тернопольский художник Александр Лангер.

Кастомизация – это полноценное направление в искусстве, которое позволяет принять любую вещь и придать ей эксклюзивный вид. В этом случае это автомобиль, объясняет "Телеграфу" художник. Что касается машин, то здесь можно начинать с рисунков на кузове авто и завершить уникальными дизайнерскими решениями в салоне. Кастомизаторы могут использовать различные материалы, техники и стили. Так автомобиль можно превратить в настоящий шедевр искусства.

Кастомизация авто: как все происходило

Александр Лангер увлекся росписью вещей примерно лет 8 назад. Начинал с одежды (первой была джинсовая куртка), потом получил несколько заказов на кастомизацию разной техники и даже снегоходов. Позже кастомизировал несколько авто. Но этот проєкт получился самым эффектным и мощным. Владелец машины Анатолий Табас владеет детейлинг-студией в Тернополе и занимается наклеиванием пленок на кузов авто (пленки клеят на машины для придания им оригинального вида и защиты кузова от царапин).

«Здесь мы запланировали несколько грандиозное. Захотелось обновить и по-новому подчеркнуть динамическую форму кузова и стиль автомобиля. На поверхность авто уже была нанесена прозрачная пленка, поэтому я начал рисовать специальными акриловыми баллончиками по нему.

Процесс преобразования авто

Покрыл весь кузов краской, разделив на белую и черную часть, как было задумано. Баллончиком прорисовывал основы линий, которые должны имитировать поверхности мрамора и молнию. После этого с помощью специальных суперперманентных заправок создал более подробные линии. Это была основная часть.

В конце нужно было подчеркнуть индивидуальность. Для этого я нанес дополнительный слой золотых и синих линий. Фары имели синие линзы, что придало автомобилю стихийную динамику и характер кузова авто», — рассказывает Саша.

Также художник добавил, что для фиксации рисунка он нанес 2 слоя акрилового лака и прозрачную глянцевую пленку. Она не только защищает кузов, но и делает цвет глубже и выразительнее.

Всего на роспись Александр потратил 3 дня и 14 банок краски и лака. Примерная стоимость подобной работы может составлять от 1000 до 3000 долларов – все зависит от самих рисунков, дизайнерских решений и стоимости материалов, которые будут использованы.

Кастомизация авто

Процесс преобразования Audi также можно посмотреть в видео:

Ранее "Телеграф" писал, что харьковский бизнесмен выставил свой McLaren на продажу за 300 тысяч долларов. Это роскошный суперкар, обтянутый пленкой бронзового цвета.