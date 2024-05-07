Остання гастроль легендарного двигуна: Bentley випустить обмежену серію ексклюзивних кабріолетів

Відбулася презентація прощального кабріолету Bentley Batur

Кабріолет Batur від Bentley стане однією з останніх моделей із дванадцятициліндровим двигуном. Розкішний кабріолет назвали на честь кратерного озера на острові Балі в Індонезії.

На всіх офіційних зображеннях кабріолет Batur показаний зі складеним дахом, але очевидно, що за сидіннями захований м’який верх. Щоб опустити або підняти дах, достатньо лише 19 секунд та простого натискання кнопки. По суті, це версія купе Batur 2022 року, але ще ексклюзивніша.

Кабріолет випущений обмеженим тиражем у 16 екземплярів, тоді як модель з фіксованим дахом була випущена у 18 екземплярах. Кабріолет Batur оснащений найпотужнішим на сьогодні двигуном Bentley W-12 потужністю 740 кінських сил і обертальним моментом 737 Нм. Ця модель має передові технології шасі, такі як пневматична підвіска з налаштуванням швидкості, електричний активний стабілізатор поперечної стійкості та векторизація крутного моменту, що відповідає його неймовірним характеристикам на прямій.

Скільки буде коштувати новий Batur

Batur Convertible, стартова ціна якого, ймовірно, перевищить 2 мільйони доларів, стане ультраексклюзивним та персоналізованим кабріолетом від Bentley. Це досить висока ціна, враховуючи, що вартість кабріолета Continental GT Speed ​​починається приблизно з 330 000 доларів.

Раніше "Телеграф" писав про кабріолет Ferrari. Рідкісну модель виставили на аукціон за шалену суму.