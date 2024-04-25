Звуки в авто під час руху самі вкажуть на несправності: як їх розпізнати

Специфічні звуки вказують на окремі проблеми

Отримання інформації про несправності в авто не обмежується лише панеллю приладів та індикаторами, які загоряються час від часу. Звуки, які ви чуєте під час руху, також можуть служити важливими індикаторами потенційних проблем.

Розповідаємо про типові звуки, розпізнати які можуть лише автомеханіки. Їх в жодному разі не можна ігнорувати.

Стукіт або дзвін

Можливою причиною може бути проблема з системою випуску, наприклад, втрата або пошкодження глушника або вихлопної труби. У такому випадку потрібно зупинитись і перевірити усі системи.

Шипіння або свистіння під час гальмування

Ці звуки свідчать про проблеми з гальмівною системою, які можуть включати знос або ушкодження гальмівних дисків або колодок.

Гудіння або дзижчання

Такі звуки виникають через проблеми з підвіскою, такі як знос або ушкодження підшипників коліс або амортизаторів.

Якщо ви почули будь-які з цих звуків або будь-які інші незвичайні звуки, не ігноруйте їх. Важливо вжити заходів для виявлення та усунення проблеми якнайшвидше, щоб уникнути подальших ушкоджень або небезпеки на дорозі. Якщо ви не впевнені, що спричинило звук, краще звернутися до фахівця для діагностики та ремонту.

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