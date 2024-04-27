Чому не можна зберігати шини на дисках одну на одну: ніколи не повторяйте цю помилку

Не можна кидати колеса десь у кутку в гаражі

Зміна сезонів зазвичай супроводжується перевзуванням авто. Та замінити гуму з зимової на літню чи навпаки — це лише пів справи. Варто знати, як правильно її зберігати, адже за пів року або й менше на авто потрібно буде знову встановити попередні шини.

За 6 місяців шини можуть зіпсуватись. Стається це за умови неправильного зберігання — у дуже вологих або занадто жарких умовах, на сонці, морозі, а також якщо колеса з дисками покласти вертикально один на один. Чому ж це так небезпечно, розповідаємо.

Ніколи не кладіть шини з дисками одну на одну

На це є декілька причин. Під тиском верхніх шин нижні деформуються, втрачають форму, що може призвести до нерівномірного зносу, погіршення керованості та стійкості автомобіля на дорозі. Вага верхніх шин може призвести до пошкодження каркаса, що робить нижню шину непридатною до використання.

Місця контакту шин з дисками схильні до корозії, що може призвести до пошкодження покриття та ускладнення монтажу в майбутньому.

Як же правильно зберігати шини?

Горизонтально — це найкращий спосіб, адже так навантаження на шини розподіляється рівномірно. Краще розташувати їх на стійках або полицях. Це дозволяє вільному циркулюванню повітря та запобігає появі цвілі або грибка.

Пам'ятайте, що правильне зберігання шин – це запорука їх довговічності та безпеки на дорозі. Не повторюйте поширених помилок, адже економія на правильному зберіганні може призвести до значних витрат на заміну шин.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про дивні кольорові смуги на шинах автомобіля. Насправді вони виконують важливі функції.