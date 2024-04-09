Витривалі монстри: які автомобільні двигуни можуть подолати відстань у 500 тисяч км

Важливими факторами є догляд за ним та його обслуговування

Насправді, досягнути 500 тисяч кілометрів на одному двигуні для автомобіля — це справжнє досягнення, яке вимагає не лише якісного автомобіля, але й правильного догляду та обслуговування. Деякі автомобільні двигуни відомі своєю великою довговічністю і можуть надати таку тривалість служби, якщо їм надається належний догляд.

"Телеграф" розповідає про те, які автомобільні мотори можуть подолати відстань у 500 тисяч км. Зазначимо, що в списку присутні різні типи двигунів, які встановлені на автомобілі.

Які двигуни розраховані на ресурс в 500 тисяч км

Toyota Land Cruiser 70 Series (1HZ, дизель). Моторна система 1HZ, яка встановлюється на Toyota Land Cruiser 70 Series, відома своєю надзвичайною надійністю та довговічністю. Дизельні двигуни, такі як цей, зазвичай мають тривалий термін експлуатації через свою конструкцію та ефективність;

Mercedes-Benz OM617 (дизель). OM617 встановлюється в Mercedes-Benz W123 і був вироблений протягом 1974–1985 років. Цей дизельний двигун відомий своєю надійністю та здатністю до великої кількості кілометрів без серйозних втрат продуктивності;

Renault K4M (бензин). Цей 1,6-літровий бензиновий двигун використовується в таких моделях, як Renault Logan, Sandero, Duster, Clio 2 і Lada Largus. Він має просту конструкцію, чавунний блок циліндрів і невисоку потужність (102-115 к.с.);

Honda B-Series (B16, B18, B20, дизель). Хоча ці бензинові двигуни встановлюються в автомобілі Honda Civic та інших моделях, вони відомі своєю надійністю та здатністю до великого пробігу за належного догляду. Вони можуть легко досягати 500 000 кілометрів і більше, якщо їх регулярно обслуговувати.

Volkswagen BSE. 1,6-літровий бензиновий двигун, який встановлювався на Polo, Jetta, Golf (5-й і 6-й), Skoda Octavia 2. Він має алюмінієвий блок циліндрів, чавунні гільзи та потужність 102 к.с;

Volvo Red Block Engines (B230). Двигуни серії B230, які встановлюються в багатьох автомобілях Volvo, відомі своєю довговічністю. З правильним обслуговуванням вони можуть надати великий пробіг і залишатися надійними протягом багатьох років.

Hyundai G4FA/G4FC. Ці 1,4-літрові (107 к.с.) та 1,6-літрові (123 к.с.) бензинові двигуни використовуються в Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Hyundai i30, Hyundai Сreta;

Honda R20A. 2-літровий бензиновий двигун, який встановлювався на Civic, Accord і CR-V. Він має алюмінієвий блок циліндрів, потужність 155 к.с. і ресурс до 500 000 км;

Peugeot TU5JP4. 1,6-літровий бензиновий двигун, який використовується в Peugeot 206, 307, 408, Partner і Citroen C4. Він має просту конструкцію, чавунний блок циліндрів і потужність 109 к.с.

Ці двигуни славляться своєю здатністю працювати на протязі великої кількості кілометрів, але важливо зазначити, що успішне досягнення такого вражаючого пробігу також залежить від ретельного обслуговування, регулярної заміни масла та фільтрів, а також від уникнення надмірних навантажень і агресивного водіння. Окрім того, треба своєчасно проходити технічне обслуговування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які є найнадійніші двигуни Renault. До переліку увійшли чотири типи моторів.