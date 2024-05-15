Як вибирати шини для електрокарів: три ходові моделі на будь-який бюджет

Електромобілі стають все популярнішими, а з ними зростає і попит на відповідні комплектуючі. Часто вони розроблені спеціально для акумуляторних автомобілів. Шини для електрокарів відрізняються від звичайних авто, і замінити їх на звичну гуму не можна.

Вибір правильних шин для електрокарів може суттєво вплинути на комфорт та безпеку водіння. Вони не тільки повинні відповідати вимогам безпеки та комфорту, але й забезпечувати оптимальні характеристики для ефективної роботи.

Як вибирати шини для електрокарів

Шини для електрокарів відрізняються від звичайних за кількома параметрами. Вони враховують особливості електричних автомобілів, тому вибираючи шини потрібно відштовхуватися від таких моментів, як:

Опір коченню. Шини для електрокарів зазвичай мають нижчий опір коченню, що допомагає зменшити витрати енергії та збільшити запас ходу автомобіля.

Посилена конструкція. Через додаткову вагу батареї електрокари можуть бути важчими за звичайні автомобілі, тому шини для них повинні витримувати великі навантаження.

Шумоізоляція. Фішка електрокарів – тиша в порівнянні з автомобілями з ДВЗ, і шини зазвичай спеціально розроблені для зниження рівня шуму та забезпечення комфортного водіння.

Протектор. Через високий обертальний момент електрокарів зчеплення на мокрій дорозі може бути більш проблематичним, тому у шини для електромобілів спеціальний протектор для оптимального контакту.

У шин для електрокарів також можуть бути різні технології безпеки, такі як системи контролю тиску (TPMS) або антиблокувальні системи (ABS), які допомагають забезпечити безпеку.

Топ-3 літніх шин для електрокарів

Провідні виробники шин вже давно пропонують моделі спеціально розроблені для використання на електромобілях. Вони спроєктовані з урахуванням зазначених особливостей.

Continental Conti.eContact

Літні шини, спеціально розроблені для особливих умов експлуатації, призначені для використання на електричних та гібридних автомобілях. Для гібридів їх внутрішня конструкція посилена, що підтверджується маркуванням XL. Ці шини відрізняються високим рівнем екологічності та комфортом під час руху, забезпечуючи безпечний плавний рух у будь-яку погоду. Залежно від радіуса ціна стартує від 5 тис. грн.

Bridgestone Ecopia EP500

Технологія "ologic" цих шин поєднує вузький протектор, великий діаметр та особливу гуму. Все разом скорочує аеродинамічний опір, що суттєво заощаджує споживання енергії. А спеціальний малюнок протектора дає хороше зчеплення і на мокрій, і сухій поверхні. Залежно від радіуса ціна стартує від 5 тис. грн.

Michelin Pilot Sport EV

Літні шини преміального сегмента, спроєктований спеціально для електромобілів, відрізняються чудовим зчепленням як на сухій, так і мокрій дорозі. На додаток, зберігають цю якість протягом усього терміну експлуатації. Також відрізняються високою стійкістю до зношування, що допомагає знизити витрату енергії та збільшити дальність пробігу. Крім того, виробник гарантує високий рівень акустичного комфорту під час їзди. Ціна стартує від 8,5 тис. грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, які електрокари виявилися найкращими за технічними характеристиками. Найпопулярніша модель, на жаль, не в топі.