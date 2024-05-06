"Озброївся" макіяжем та спідницею: на Закарпатті спіймали ухилянта, який намагався втікти у Румунію (відео)

Видава себе за свою сестру

Військовозобовʼязані чоловіки, прагнучи перетнути державний кордон з Україною, аби уникнути мобілізації, вдаються до все більш креативних ідей. Так поблизу кордону з Румунією був помічений чоловік, який перевдягнувся у жіночний одяг, "озброївся" макіяжем та паспортом сестри.

Про це повідомили працівники Державної прикордонної служби, які й затримали чоловіка. Зазначається, що правопорушника очікує суд.

"44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. "Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонний наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України.

На відео також помітно, що у чоловіка сильно подряпані руки. За його словами, травмувався він під час проходження шляху.

Стосовно порушника було складено протокол про адмінправопорушення.

Нагадаємо, що в Україні можуть змінитись правила перетину кордону. Як очікується, цього варто чекати після набрання чинності законом про мобілізацію. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, йдеться про те, що уряд має привести свої нормативні документи у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який має набути чинності з 18 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що український кордон майже кожен день намагаються перейти ухилянти від мобілізації. При цьому їх не зупиняє навіть загроза смерті: з початку повномасштабної війни не менше 30 осіб загинули, намагаючись перетнути кордон. Андрій Демченко наголосив, що українці його дивують – наприклад тим, що платять величезні гроші "провідникам", без будь-яких зустрічей, або заходів безпеки.