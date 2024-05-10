Ранкова ДТП у Києві: авто розтрощені вщент, а уламки розкидано по всій дорозі

Наразі невідомо, чи постраждали люди

У Подільському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення двох авто рух транспорту у напрямку вулиці Вишгородської ускладнено.

Про аварію повідомляють місцеві пабліки у Телеграмі. Інформацію також підтвердили і в патрульній поліції Києва.

Як стало відомо, зіткнення відбулось на проспекті Правди (його буквально вчора перейменували на проспект Європейського союзу) та вулиці Наталії Ужвій. Наразі не відомо, чи є у результаті зіткнення постраждалі, проте автівки сильно потрощені. На місці є карета швидкої допомоги. Уламки автомобілів розкидано по всьому перехрестю. В авто білого кольору розтрощено передню частину, а сіра машина, схоже, отримала пошкодження по всьому периметру кузова.

Також серйозна ДТП сталась у Черкасах. Там зіштовхнулись тролейбус та пожежна машина. Там постраждали щонайменше 14 осіб. Очевидці розповідали, що тролейбус не пропустив автомобіль ДСНС. Зіткнення було таким сильним, що машина рятувальників перекинулась набік. А тролейбус, не під'єднаний до ліній електропередач, їхав без підключення до електрики тротуаром.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві повідомили про підозру водієві, який спричинив ДТП у нетверезому стані. У результаті зіткнення постраждала дитина.