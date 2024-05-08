У Києві з’явився проспект Європейського союзу: що саме перейменували

Проспект був заснований радянською владою ще у 70-ті роки

В Україні триває перейменування вулиць. Так, у Києві погодили нову назву для проспекту Правди – проспект Європейського союзу.

Рішення було ухвалено на пленарному засіданні Київської міської ради у середу, 8 травня. Заступник мера столиці Володимир Бондаренко наголосив, що вкрай важливо позбавлятися радянських топонімів, особливо зараз.

За його словами, такі назви завжди мають "вороже ідеологічне значення", яке протягом десятків років впливало на свідомість українців. Бондаренко нагадав, що проспект Правди був названий так у 1971 році на честь газети "Правда", яка була центральним органом комуністичної партії СРСР.

"Під час війни Київська міська рада ухвалила рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву — проспект Європейського Союзу. Назва запропонована на честь економічної та політичної спілки, що об’єднує 27 держав-членів, розташованих у Європі. Європейський Союз — давній та надійний геополітичний, економічний, а нещодавно і військовий партнер України. Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі – стратегічний курс держави, закріплений у Конституції України. Тому ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – наголосив секретар Київради.

Проспект Європейського союзу (колишній проспект Правди) розташований у Подільському районі Києва та пролягає від Вишгородської до Газопровідної вулиці. Його протяжність 4,5 км. Прокладено його було у 70-ті роки минулого століття крізь раніше забудовану територію. У 2017 році Київрада змінила назву проспекту "Правди" на проспект Правди, прибравши лапки. Це означало, що проспект більше не має нічого спільного з однойменною радянською газетою.

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