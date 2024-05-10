Утреннее ДТП в Киеве: авто полностью разбиты, а обломки разбросаны по всей дороге

Пока неизвестно, пострадали ли люди

В Подольском районе Киева произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух авто движение транспорта в направлении улицы Вышгородской затруднено.

Об аварии сообщают местные паблики в Телеграме. Информацию также подтвердили в патрульной полиции Киева.

Как стало известно, столкновение произошло на проспекте Правды (его буквально вчера переименовали в проспект Европейского союза) и улицы Натальи Ужвий. Пока не известно, есть ли в результате столкновения пострадавшие, однако машины сильно разбиты. На месте есть карета скорой помощи. Обломки автомобилей разбросаны по всему перекрестку. В авто белого цвета разбита передняя часть, а серая машина, похоже, получила повреждения по всему периметру кузова.

Также серьезное ДТП произошло в Черкассах. Там столкнулись троллейбус и пожарная машина. Там пострадали не менее 14 человек. Очевидцы рассказывали, что троллейбус не пропустил автомобиль ГСЧС. Столкновение было таким сильным, что машина спасателей опрокинулась в сторону. А троллейбус, не подключенный к линиям электропередач, ехал без подключения к электричеству тротуаром.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве сообщили о подозрении водителю, который вызвал ДТП в нетрезвом состоянии. В результате столкновения пострадал ребенок.