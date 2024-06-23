Готуйте гаманці та не тільки: що загрожує водіям за непокору Військовій поліції, окрім штрафу

Нові правила суттєво змінять взаємодію водіїв з правоохоронцями та посилять відповідальність за порушення на дорогах

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який передбачає суттєві штрафи для водіїв, що не виконуватимуть законні вимоги співробітників Військової поліції. Ця ініціатива є частиною більш широкого процесу створення Військової поліції в Україні.

Такі штрафи, зокрема, передбачені схваленим Верховною Радою в першому читанні законопроєктом №6570-д, що вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він доповнює основний законопроєкт №6569-д про Військову поліцію, який теж схвалений 19 червня за основу.

Про що йдеться у законопроєктах

Якщо Рада прийме Закон про Військову поліцію, такі поліцейські отримають широкі повноваження, включаючи право перевіряти документи у водіїв, зупиняти автомобілі та проводити їх поверхневий огляд. Вони також зможуть обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів у певних випадках, наприклад, при затриманні підозрюваних або за наявності загрози життю та здоров'ю людей.

Штрафи та санкції

За невиконання законних вимог працівників військової поліції передбачені суворі санкції. Штрафи можуть сягати 17 000 гривень, а в деяких випадках порушникам загрожує арешт терміном до 10 діб. Законопроєкт вводить нову статтю до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановлює різні рівні відповідальності:

За ненадання інформації або надання недостовірної інформації — штраф від 4 250 до 6 800 гривень.

За невиконання вимог щодо усунення причин порушень — штраф від 6 800 до 10 200 гривень або арешт до 10 діб.

За невиконання вимог щодо усунення самих порушень — штраф від 10 200 до 17 000 гривень або арешт від 10 до 15 діб.

Раніше "Телеграф" писав, які повноваження матиме військова поліція в Україні. Вони закріплені у новому законопроєкті.