Трощила припарковані авто цеглою: у Києві покарали неадекватну жінку (відео)

Збитки ще не підрахували

У Києві стався незвичайний випадок. Жінка ні з того ні з сього вирішила трощити припарковані автомобілі. При цьому вона голосно кричала, та і взагалі поводила себе не адекватно.

Як видно на відео, жінка цілеспрямовано, за допомогою цегли чи каменюки, розбивала скло автомобілів. Відповідний ролик, знятий у столиці на Теремках, опублікували місцеві телеграм-канали.

У патрульній поліції Київщини швидко розшукали порушницю. Жінку затримали. Кажуть, що вона не лише трощила припарковані автівки, але й загалом агресивно поводилась та галасувала.

На місце патрульні викликали слідчих. Вони встановлюватимуть всі обставини та причини такої поведінки жінки.

Також на Київщині відбувся конфлікт з неадекватною водійкою. У Вишгороді жінка, невміло паркуючись, пошкодила автомобіль іншого водія. І замість вибачень він отримав у свій бік порцію хамства та нецензурну лексику. А коли він запитав: "Для чого вам рот", то отримав дуже незвичайну відповідь.

Раніше "Телеграф" також писав, що працівник дорожньої служби stalker_sych у Тікток показав, що буде, якщо його розізлити. Він оригінально помстився водієві, який регулярно паркував своє авто так, щоб заважати роботі дорожників.