"Для чого вам рот?" Під Києвом водійка-неадекватка пошкодила інше авто і нахамила власнику (відео)

На питання "Для чого вам рот" водійка відповіла ну дуже оригінально

В Україні повно неадекватів та неадекваток на дорогах. І, якщо деяких з них вдається перевиховати, хоч подекуди і жорсткими методами, то до інших, здається, нічого не дійде.

Один із таких випадків стався днями на Київщині. Відповідний відеозапис виклали у спільноті "Автомобільний Київ".

У чому суть конфлікту

Конфлікт, як розповідає чоловік на відео, розпочався з того, що жінка на кросовері Volkswagen, відчиняючи двері, стукнула його автомобіль. Судячи з розмови, пошкодження машини не суттєві. Проте конфлікт виник не через це, а через те, що жінка поводилась агресивно і зарозуміло. На відео видно, що вона йому хамить, потім звинувачує вітер, а згодом взагалі переходить на ненормативну лексику та пропонує водію іншому авто подряпати ключами її машину у відповідь.

Проблема у тому, що водійка, подряпавши авто, не перепросила за свою необережність, а, ніби нічого не сталось, перепаркувалась і пішла собі у справах. Водій авто, що постраждало, спитав, для чого їй потрібен рот, натякаючи, що вона мала б щось сказати після того, як пошкодила дверку. Що вона йому відповіла, дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі п'яна мажорка на Лексусі вчинила ДТП біля одного управління поліції, а згодом перепаркувала своє авто біля іншого. Там її і впіймали.