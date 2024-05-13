Крушила припаркованные авто кирпичом: в Киеве наказали неадекватную женщину (видео)

Ущерб еще не подсчитал

В Киеве произошел необычный случай. Женщина ни с того ни с сего решила крушить припаркованные автомобили. При этом она громко кричала, да и вообще вела себя не адекватно.

Как видно на видео, женщина целенаправленно с помощью кирпича или камня разбивала стекло автомобилей. Ответный ролик, снятый в столице на Теремках, опубликовали местные телеграмм-каналы.

В патрульной полиции Киевщины быстро разыскали нарушительницу. Женщину задержали. Говорят, что она не только крушила припаркованные автомобили, но и в целом агрессивно вела и шумела.

На место патрульные вызвали следователей. Они будут устанавливать все обстоятельства и причины такого поведения женщины.

Также в Киевской области произошел конфликт с неадекватной водительницей. В Вышгороде женщина, неумело паркуясь, повредила автомобиль другого водителя. И вместо прощения он получил в свою сторону порцию хамства и нецензурную лексику. А когда он спросил: "Для чего вам рот", то получил очень необычный ответ.

Ранее "Телеграф" также писал, что работник дорожной службы stalker_sych в Титокток показал, что будет, если его разозлить. Он оригинально отомстил водителю, регулярно парковавшему свое авто так, чтобы мешать работе дорожников.