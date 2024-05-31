Водії не знають, як повертати праворуч на цьому перехресті: порушують правила майже всі

Поворот праворуч на перехресті, де є смуга для маршрутних транспортних засобів, може стати непростим завданням для водіїв

Громадський транспорт забезпечує мобільність та зручність для мільйонів людей щодня, проте, його присутність на дорозі вимагає особливої уваги водіїв та дотримання додаткових правил. Опинившись в одній з класичних ситуацій на дорозі – поворот праворуч на перехресті з дорогою, на якій присутня смуга для маршрутних транспортних засобів, важливо врахувати не лише основні правила, але й специфіку руху в умовах наявності маршрутних транспортних засобів.

В телеграм-каналі "Керманич" наводять задачу із тестів ПДР з поворотом праворуч на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Тут пропонують обрати правильну траєкторію для повороту.

Розбір задачі

Отже, за умовами задачі, легковий автомобіль знаходиться на перехресті. Дорожні знаки перед автомобілем вказують на пріоритетність руху і дозвіл на рух праворуч. Однак, щоб правильно розібрати цю ситуацію, нам потрібно уважно розглянути всі аспекти задачі.

Дорожні знаки перед автомобілем показують надають пріоритет маршрутним транспортним засобам, це знак пріоритету 2.1 "дати дорогу". Інший знак – це знак з категорії наказових 4.2 "Рух праворуч". І ще один знак – це знак 5.11 з для руху маршрутного транспорту. Виходячи із ситуації бачимо, що водій легковика хоче повертати праворуч на дорогу зі смугою для маршрутних ТЗ.

Згідно з правилами дорожнього руху, поворот необхідно виконувати так щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин водій не опинився на смузі зустрічного руху. Також автомобіль, який повертає праворуч, повинен рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Таким чином, не зважаючи на наявність смуги для маршрутних транспортних засобів, водій легковика має право на поворот праворуч і повинен рухатися по траєкторії, яка веде в напрямку правого краю дороги.

Отже, правильно буде обрати траєкторію, яка веде більш близько до правого краю дороги, навіть якщо вона призначена для громадського транспорту. Це дозволить водієві безпечно здійснити поворот праворуч, дотримуючись правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато водіїв досі не знають, хто має пріоритет на кругових перехрестях. Щоб визначити, кому поступатися дорогою, потрібно детально проаналізувати ситуацію, зважаючи на правила дорожнього руху.