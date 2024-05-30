Потроху чи під зав’язку: як правильно заряджати електромобіль

Ключовим аспектом ефективної та безпечної експлуатації електромобіля є правильне заряджання його акумулятора

Якщо ви щасливий власник електрокара, найбільш хвилюючі вас питання — це, мабуть, де і як заряджати "коня". І якщо проблем із "де" стає дедалі менше, то з "як" існує ціла низка нюансів. І з ними краще розібратися раніше, ніж акумулятор в авто стане непридатним.

Отже, власником "електричок" потрібно враховувати низку важливих аспектів, що стосуються заряджання та обслуговування акумуляторної батареї. Правильне поводження з батареєю не тільки забезпечує безпечну та ефективну роботу автомобіля, а й продовжує термін його служби.

Основне правило — скажіть ні повній розрядці батареї

Повна розрядка батареї може мати серйозні наслідки, такі як втрата збережених даних та помилки в електронних системах автомобіля. До того, тривале знаходження батареї в повністю розрядженому стані може призвести до її глибокого розряду та пошкодження. Тому варто всіляко уникати повної розрядки та регулярно заряджати батарею, щоб підтримувати її працездатність.

Як часто заряджати?

Частота заряджання залежить від ємності батареї та інтенсивності використання автомобіля. Регулярне заряджання, коли заряд батареї опускається до 20-30%, допомагає підтримувати її працездатність і готовність до використання в будь-який час.

На скільки відсотків заряджати?

Оптимальною вважається зарядка акумулятора рівня 80-90%. Це допомагає запобігти перевантаженню та збільшує його термін служби. А ось повна зарядка до 100% може негативно вплинути на ресурс батареї й зайняти більше часу через зниження швидкості заряду.

Заряджати холодний та гарячий акумулятор?

Чи не те й не інше. Оптимальний температурний діапазон для акумуляторів перед заряджанням становить від 20 до 30 градусів, тому перед підключенням до джерела живлення їх необхідно прогріти або охолодити, залежно від температури "за бортом". Це допоможе значно прискорити процес зарядки та збільшити її ефективність. Що особливо важливо під час використання швидкої зарядки на вуличних станціях. Крім того, регулярна зарядка прогрітої батареї сприяє збільшенню її терміну служби та збереженню високої продуктивності.

Як заряджати акумулятор влітку

Температура навколишнього середовища значно впливає на роботу акумулятора електромобіля. Спекотні погодні умови можуть призвести до перегріву батареї, що прискорює деградацію батареї. Тому заряджати автомобіль не рекомендують в спеку. А якщо інших варіантів немає, краще робити це у затінених місцях та контролювати температуру батареї під час заряджання.

Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити довгострокову та безпечну експлуатацію електромобіля, зберігаючи його високу продуктивність та енергоефективність.

Раніше "Телеграф" писав, як вибирати шини для електрокарів. Від звичайних вони відрізняються за кількома ключовими параметрами.