Такого ще не було: в Україні вперше евакуювали автобус, а водій отримав відразу три протоколи

Це вперше в Україні евакуювали великогабаритний транспорт

В Україні вперше забрали на штрафмайданчик великогабаритний транспортний засіб. Йдеться про автобус, який був припаркований неправильно.

Водій цього автомобіля порушив відразу три правила дорожнього руху. Зокрема, зупинка на смузі для громадського транспорту, а також велосмузі. Крім того, він зупинився на відстані менш як 30 метрів від зупинки для громадського транспорту. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережах начальник управління з паркування Сергій Дубенко.

Зокрема, тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту територіального контролю міста Києва розповів, що інспекція першою в Україні здійснила тимчасове затримання великого автобуса. Тепер він заплатить штрафи за паркування та послуги з евакуатора.

Нагадаємо, що в Україні встановлено штрафи за порушення правил паркування у розмірі 340 гривень. Але якщо створюється загроза для інших учасників дорожнього руху або транспортний засіб перешкоджає руху інших авто, то штраф зростає удвічі — до 680 гривень. За послуги евакуації доведеться платити окремо — тарифи у різних областях різні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні діє штраф за перевезення дітей без автокрісел та спеціальних утримувальних систем. Згідно зі статистикою, використання автокрісел зменшує ризик загибелі дітей на 50-70% та ризик отримання серйозних травм на 60-80%.