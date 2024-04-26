Авто за 50 тисяч доларів: стало відомо, за кермом якоїсь машини чиновник Майбоженко збив людей (фото)

Автомобіль чиновник купив із-за кордону

На Київщині голова Броварської РВА Володимир Майбоженко в’їхав у натовп і збив чотирьох людей. За попередньою інформацією та кадрами із соцмереж, чиновник сів за кермо у сильному алкогольному сп’янінні.

Про подію повідомляють у мережі. Майбоженко в’їхав у натовп на своєму автомобілі Volvo 2018 випуску.

На кадрах, які публікують у мережі, видно, що чиновник ледь стоїть на ногах. Правоохоронці перевірили його "Драгером" — прилад показав 2,31 проміле алкоголю у крові. Нагадаємо, що допустима доза алкоголю у крові водія становить 0,2 проміле. Обурені свідки ДТП облили автомобіль винуватця аварії фарбою, хоча, за словами інших очевидців, це кетчуп.

Спершу з’явилася інформація про те, що чиновник збив людей нібито автомобілем Volkswagen. Однак пізніше з’ясувалося, що Майбоженко був за кермом Volvo. У його декларації зазначено, що на чиновника справді зареєстровано автомобіль Volvo XC90 2018 року випуску. Він був куплений 10 травня 2019 року в організації торгівлі. На сайті МВС сказано, що це перша реєстрація автомобіля в Україні, оскільки його ввезли з іншої країни.

Вартість такого авто у 2019 році варіювалася від 1,3 млн гривень (35 тисяч доларів) до 2,2 млн гривень (55,6 тисячі доларів) з пробігом до 50 тисяч км. Volvo XC90 – це кросовер, на п’ять чи сім місць з 2-літровим двигуном. Автомобіль може працювати або на бензині або на дизелі. Залежно від комплектації є повний або передній привід, а коробка автоматична.

Приблизно так виглядає кросовер чиновника:

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