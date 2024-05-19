Названо недорогі, але надійні авто: ви будете задоволені вибором (фото)

Цими машинами ви будете задоволені

При виборі автомобіля багато людей прагнуть знайти баланс між надійністю та доступністю. На щастя, існує декілька моделей авто, які вирізняються якістю і доступністю для більшості покупців. Ці автомобілі не лише відзначаються низькими витратами на обслуговування, але й відомі своєю довговічністю та надійністю в експлуатації.

Такий вибір обіцяє задоволення від власності автомобіля без зайвих витрат та клопотів. Про топ-5 кращих авто розповідає фахівець з автопідбору darauto.

Mazda 3

Доволі бюджетний, але дуже міцний та надійний автомобіль. Ходова, електроніка, трансмісія та підвіска тут — просто чудові. Єдиний недолік — кузов, який схильний до іржі. Але якщо ви будете тримати авто на сухому паркінгу чи в гаражі, проблем можна уникнути.

Honda Civic 4D

Honda Civic 4D — це чотирьохдверна модель від японського бренду, відома своєю надійністю та економічністю. Вона має спортивний дизайн, потужні двигуни та передові технології безпеки та комфорту. Цей автомобіль ідеально підходить для щоденних поїздок у місті та на дальні відстані. Ця машина не гниє, як попередня модель, має недорогі запчастини та недорога в обслуговуванні.

Ford Fusion

Ford Fusion — це седан середнього розміру, який відомий своєю комфортабельністю та ефективністю. Він випускається з різноманітними двигунами, включно з гібридними версіями. Автомобіль не дорогий в обслуговуванні і має надійний кузов.

Nissan Tiida

Nissan Tiida — це компактний автомобіль, який випускається в різних кузовних версіях, включаючи хетчбек і седан. Він відомий своєю просторою кабіною та великим багажним відсіком, що робить його практичним для повсякденного використання. Tiida має ефективні двигуни, які забезпечують непоганий рівень економічності пального. Цей японський автомобіль також цінують за надійність та доступність в ремонті і обслуговуванні.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — це компактний седан, який вирізняється стильним дизайном, високим рівнем комфорту та передовими технологіями. Він пропонує ефективні двигуни, які поєднують економічність з достатньою потужністю. Elantra також вражає своєю просторою кабіною та великим об’ємом багажника. Цей автомобіль вважається надійним та доступним у плані обслуговування, що робить його популярним вибором серед власників. Краще брати версію з 1,6-літровим бензиновим мотором, іноді трапляються дизельні версії, але вкрай рідко.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто доливати дизельне мастило в бензиновий двигун. Це помилка, яку допускає багато людей.