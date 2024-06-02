Підвищення акцизів на пальне: скільки українцям доведеться платити за бензин уже у липні

У червні не варто очікувати ажіотажу на пальне

В Україні із 1 липня хочуть знову збільшити ставки акцизного податку на паливо. Це потягне у себе зростання цін, але не змінить нічого принципово.

Про це в інтерв’ю 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин. За його прогнозом, середня вартість палива у липні, найімовірніше, зросте на 1,5 гривні за літр.

"Таке зростання ціни нічого принципово не змінить на ринку", — упевнений експерт.

При цьому, додає Пендзин, у червні не варто очікувати ажіотажу на пальне.

Зараз середня вартість палива, за даними сайту Мінфін, в Україні становить:

А-95 преміум — 59,63 грн.

А-95 — 55,98 грн.

А-92 — 52,39 грн.

ДП — 52,73 грн.

Автогаз — 26,67 грн.

Таким чином можна зробити висновок, що після підвищення ставки акцизного податку на пальне середня ціна на бензин (А-95 преміум, А-95 та А-92) складе вже приблизно 57,50 замість 56 зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну може очікувати дефіцит пального. В усьому винен новий закон про мобілізацію.