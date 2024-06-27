Презентовано бюджетний електрокар Hyundai Inster: запас ходу складає 350 км (фото)

Hyundai Inster стане конкурентом

Hyundai розширює свій асортимент електромобілів, представляючи новий міський хетчбек Inster. Цей автомобіль, створений на базі бензинового Casper, що продається в Південній Кореї, є відповіддю компанії на попит на компактні електрокари у міських умовах.

Inster, розроблений з урахуванням європейського ринку, дещо більший за свого бензинового попередника. Про це розповідає Motor1.

Hyundai Inster: технічні характеристики

Його довжина становить 3,82 м, ширина — 1,61 м, а висота — 1,57 м. Збільшена до 2,58 м колісна база забезпечує додатковий простір у салоні.

Покупцям запропонують два варіанти комплектації. Базова модель оснащена акумулятором на 42 кВт·год, що забезпечує запас ходу близько 300 км, та двигуном потужністю 71 кВт. Топова версія має батарею ємністю 49 кВт·год з дальністю пробігу до 350 км та потужнішим двигуном на 84 кВт. Обидві модифікації мають крутний момент 146 Нм.

Незважаючи на скромні динамічні показники (розгін до 100 км/год за 11,7 с у базовій версії та 10,6 с у топовій), Inster вражає своєю функціональністю. Автомобіль має складані передні сидіння та розсувні задні, що дозволяє трансформувати салон під різні потреби. Об'єм багажника варіюється від 238 до 351 літр.

Попри компактні розміри, Inster оснащений передовими технологіями, включаючи адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфонів та систему допомоги при русі по шосе. Стандартне оснащення включає два 10,25-дюймових екрани, а серед опцій є підігрів сидінь, панорамний дах та технологія V2L для живлення зовнішніх пристроїв.

Дизайн Inster виділяється піксельною оптикою, характерною для лінійки Ioniq, а інтер'єр радує наявністю фізичних кнопок керування. Крім звичайної версії, планується випуск більш "позашляхової" модифікації Inster Cross.

Hyundai планує продавати Inster не лише в Європі, але й на домашньому корейському ринку, а також на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Так компанія прагне розширити свою присутність у сегменті доступних електромобілів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зарядка електрокара за 10 хвилин стане реальністю уже цього року. Та українці, ймовірно, не зможуть скористатись цими технологіями найближчим часом.