Веганський інтер’єр та сонячні панелі на даху "близнючок": у Тернополі помітили перші електрокари Fisker Ocean

Авто ще на транзитних номерах

Перші електрокари Fisker Ocean, які лише у травні почали доставляти клієнтам, з’явились і в Україні. У Тернополі кореспондент "Телеграфу" помітив відразу 2 екземпляри оповитого скандалами бренду.

Автомобіль привертає увагу своїми особливостями, які виділяють авто серед конкурентів. Завдяки сонячним батареям на даху авто та вигідній ціні машину називали головним суперником і навіть вбивцею Tesla. Втім, дещо пішло не так, і бренд перебуває на межі банкрутства, а ціни на електрокари знизили максимально. Чим унікальні ці кросовери, розповідаємо.

Від унікальної пропозиції на ринку до межі з банкрутством: історія електрокарів Fisker

Компанія Fisker почала виробляти свій інноваційний електрокар Ocean наприкінці 2022 року. А уже в лютому 2023 електрокар показали на виставці в Барселоні. Продаж розпочався влітку 2023 року.

Ocean був цікавий тим, що у нього одна з найнижчих стартових цін. Наприклад, модель Sport з запасом ходу 580 км продавали всього за 44 тисячі доларів. При цьому у нього екологічно чистий салон і сонячні панелі на даху.

Виробляється Ocean у кількох конфігураціях з 1 та 2 моторами. Двомоторна версія може розганятись з нуля до сотні майже як спорткар — за 3,6 секунди. Потужність перевищує 550 "конячок". Заряджається машина теж дуже швидко — за 33 хвилини до 80% ємності батареї.

Цікавою родзинкою електрокара є те, що кросовер оперативно може перетворитись на кабріолет. Для цього потрібно натиснути одну кнопку — вмикається режим "Каліфорнія". Сонячні панелі розсуваються, відкриваючи салон електрокара. А сам салон виконано з етичних матеріалів — перероблених пляшок та іншого пластику. Жодної шкіри чи шкірзамінника ви тут не знайдете.

Такі, здавалось би, дуже прогресивні та сучасні функції, мають зробити цей кросовер дуже популярним та продаваним на ринку. Втім, сталось не так, як гадалось. Якість збірки електрокарів шалено розкритикували, адже покупці почали скаржитись на численні проблеми. Акції компанії впали — вона перебуває у важкому фінансовому стані. Тому конвеєр просто зупинився. І наразі не ясно, коли відновиться, і чи станеться це взагалі. Хоч у Fisker офіційно нічого не коментують (коментарі надавала лише дочірня компанія зі збірки Ocean Magna International), всім відомо, що бренд перебуває на межі банкрутства.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що українці у травні переоформили шалену кількість автомобілів. Вони побили рекорд за 10 років.