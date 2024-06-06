Не лише паркування на сонці: названо 5 помилок усіх водіїв влітку

Про це не здогадується майже ніхто

Літнє сонце і спека радують після холодної зими. Проте вони зумовлюють низку ризиків для автомобіля та його власників.

Крім очевидної помилки – паркування під палючими променями, є ще кілька важливих моментів, про які забувають водії. "Телеграф" вирішив розповісти про головні небезпеки влітку.

Помилки водіїв влітку: топ-5

Так, припаркуватись в тіні деколи буває важко. Проте пам’ятайте, що сильне сонце та високі температури шкодять лакофарбовому покриттю вашого автомобіля — фарба може тріскатись, а колір авто уже не буде таким яскравим.

То куди ж запаркувати автомобіль? Правильно, під деревом! Та пам’ятайте, що з дерев може капати смола або нектар (як-от з липи). Вони залишають плями, які важко виводяться на автомийки. А це прямий шлях до передчасної корозії та втрати презентабельного вигляду автівки.

Ще одна поширена помилка полягає в тому, що взимку й улітку тиск у шинах має бути однаковим. Насправді через зміну температури він теж змінюється, тож його варто регулярно перевіряти та підтримувати на належному рівні.

В спекотну пору року особливої уваги потребує і рівень оливи в двигуні. Її нестача може призвести до перегрівання і несправності мотора, а відтак – чималих витрат на ремонт.

Нарешті, щоб уникнути неприємностей, в салоні автомобіля не варто залишати предмети, які можуть вибухнути чи спалахнути під впливом високої температури. Йдеться про балончики, газові запальнички тощо.

Отже, для безпеки свого авто та власного спокою пам'ятайте про ці прості правила експлуатації у спекотний період. Їх дотримання допоможе зберегти транспортний засіб в належній формі.

Раніше "Телеграф" писав, як не перетворити авто у бомбу уповільненої дії через ГБО, яке може вибухнути. Особливо небезпечною ситуація стає влітку, під палючим сонцем.