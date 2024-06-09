Названы 9 самых коварных ситуаций на дороге: ошибаются даже самые осторожные водители

Большинство водителей даже не догадываются.

Управление автомобилем требует от водителя постоянной бдительности и сосредоточенности. Даже самые опытные и осторожные водители могут допустить ошибки в особо сложных или непредсказуемых дорожных ситуациях. Ведь на дорогах случаются стечения обстоятельств, которые даже для внимательного водителя могут оказаться настоящими ловушками.

Независимо от стажа вождения каждый автомобилист должен быть осведомлен о потенциальных угрозах и рисках, которые могут ожидать его на пути. Понимание наиболее коварных случаев позволит лучше подготовиться, усилить бдительность и обеспечить максимальную безопасность для себя и других участников дорожного движения. В этой статье мы рассмотрим 9 наиболее непростых ситуаций, которые регулярно случаются на дорогах и становятся причиной аварий и опасных инцидентов. О них рассказывает "Онлайн автошкола Час" в своем видео на Youtube.

Ошибка №1. Вы жмете на газ, как только включится зеленый сигнал светофора. Минутку… Ведь зеленый означает, что движение разрешено, значит все хорошо. Так в чем проблема? Когда включается зеленый, у водителей, напротив, уже горит красный. Часто на красный заканчивают маневр или проезд перекрестка, чтобы не создавать препятствия для других участников движения. Поэтому, согласно ПДД, при включении зеленого сигнала светофора нужно дать дорогу тем транспортным средствам, заканчивающим проезд перекрестка.

Ошибка №2. Вы проезжаете перекресток на желтый сигнал светофора. Создается ощущение, что у водителей есть две интерпретации желтого света. Одни думают, что "желтый" означает "готовься к остановке", а другие — "дави на газ, скоро красный свет". Дело в том, что желтый сигнал светофора запрещает движение, но иногда возникают ситуации, когда можно завершить проезд перекрестка на желтый, поэтому существуют такие мнения.

Если вы находитесь рядом со светофором и свет меняется с зеленого на желтый, а вы в этот момент не можете остановиться перед перекрестком без экстренного торможения, тогда можете продолжать движение в намеченном направлении. Но если до перекрестка осталось несколько десятков метров, Вы видите, что включился желтый и при этом жмете газ, а не тормоза, чтобы проскочить, то вы опасный водитель.

Ошибка №3. Вы не останавливаетесь на знак "Проезд без остановки запрещен". Такой знак не устанавливается просто так, его применяют перед закрытыми перекрестками, где видимость главной дороги ограничена зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями и т.д.

Ошибка №4. Вы управляете автомобилем в полусонном состоянии. Сонливость за рулем – это не шутка. По результатам социологических опросов более 30% водителей признались, что хоть раз водили авто в сонном состоянии или во время сильной усталости. Это страшная опасность не только для них, но и других участников дорожного движения.

Ошибка №5. Вы едете слишком медленно по левой полосе. Существует правило, что по левой полосе нужно ехать как можно быстрее, а чем больше к правой части дороги, тем медленнее должны ехать участники дорожного движения. Если вы едете в левой полосе, но на малой скорости, то заставляете водителей обгонять вас с правой стороны. Это создает аварийную ситуацию.

Ошибка №6. Вы забываете включать/выключать сигналы поворотов. Сигналы поворотов являются основным средством коммуникации водителей между собой и предназначены для того, чтобы показывать другим водителям, каковы ваши намерения. Если вы используете их неправильно или совсем забываете о них, это может привести к авариям.

Ошибка №7. Машина – это не хранилище для книг, игрушек, гаджетов и других устройств. Закрепляйте предметы внутри салона вашего автомобиля, ведь во время аварии они могут стать причиной разных травм или даже смерти. Все не нужное должно храниться в багажнике.

Ошибка №8. Беседа по телефону. Это считается грубым нарушением ПДД. Даже если вы многозадачный человек, на самом деле разговоры отвлекают ваше внимание от самого важного — соблюдения ПДД и безопасной езды.

Ошибка №9. Вы не используете ремни безопасности и не контролируете, делают ли это ваши пассажиры. Это все-таки значительно увеличивает шансы на выживаемость в серьезных авариях.

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