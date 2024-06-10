У Toyota появился серьезный конкурент: назван самый надежный двигатель Volkswagen

У него очень приличный ресурс

Немецкий автопроизводитель Volkswagen славится не только своими культовыми моделями, но мощными и выносливыми двигателями. Кое-где он может "переплюнуть" даже Toyota, которая считается самой надежной маркой авто в мире.

Один из них, 1.9-литровый дизельный TDI, завоевал незаурядную репутацию в автомобильном мире, став самым надежным двигателем в мире. "Телеграф" рассказывает, в чем его особенность.

Технические характеристики

Этот четырехцилиндровый турбодизель, выпускавшийся с 1991 по 2010 год, поражает своей долговечностью и способностью преодолевать огромные расстояния. Его ресурс превышает 400 тысяч километров, что является непревзойденным показателем для двигателей такого класса.

Секрет чрезвычайной надежности 1.9 TDI кроется в его конструкции. Использование чугунного блока цилиндров, высококачественных материалов и тщательное изготовление обеспечивают длительный срок эксплуатации. Кроме того, этот двигатель известен своей неприхотливостью к качеству горючего и масла.

Благодаря отличному соотношению мощности и экономичности, 1.9 TDI стал любимцем среди водителей, ищущих выносливый и эффективный автомобиль. Его устанавливали на разные модели концерна Volkswagen Group, в частности, Volkswagen Golf, Passat, Jetta и Audi A4.

Такие технические характеристики, как мощность от 90 до 150 л. и крутящий момент до 320 Нм делают этот двигатель достаточно мощным для комфортной езды. В то же время, его средний расход топлива составляет около 5-6 литров на 100 км, что является отличным показателем для дизельного мотора.

Итак, Volkswagen 1.9 TDI по праву считается одним из самых лучших дизельных двигателей в истории автомобилестроения. Его неплохая выносливость и надежность стали образцом для других производителей, а миллионы довольных владельцев автомобилей с этим мотором – неопровержимым доказательством его легендарного статуса.

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