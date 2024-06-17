Диктує тренди: як Китай став новим автомобільним центром світу

За даними дослідницької фірми JATO Dynamics, китайські бренди продали 13,43 мільйона авто у всьому світі.

У 2023 році китайські автомобільні гіганти здійснили справжній прорив на світовому ринку, обійшовши за обсягами реалізації продукцію американських виробників. Піднебесна посіла третє місце за загальним числом проданих авто, поступившись лише Японії та європейським країнам.

Значне зростання китайського автопрому було зафіксовано на ринках, що розвиваються, зокрема в Латинській Америці та Південно-Східній Азії. Про це пише видання Businesskorea.

Значний приріст за рік

За даними дослідницької компанії JATO Dynamics, у 2023 році китайські бренди реалізували 13,43 мільйона одиниць автотранспортних засобів у глобальному масштабі, залишивши позаду автовиробників зі США, які продали 11,93 мільйона авто. Історично першість у світових продажах утримували японські, європейські та американські компанії, проте минулого року Китай вперше потіснив США з третьої сходинки.

Річний приріст реалізованих автомобілів виявився значно вищим у Піднебесній, сягнувши 23%, тоді як для США цей показник становив лише 9%. Зростання продажів китайських авто пояснюється їхньою ціновою конкурентоспроможністю на ринках країн, що розвиваються. У 2023 році 22% нових автомобілів у світі було придбано в державах з економікою, що формується, зокрема в Індії та країнах Латинської Америки.

Протягом минулого року китайські автовиробники продемонстрували стрімке нарощування обсягів реалізації в усіх регіонах планети, включно з Близьким Сходом, Євразією та Африкою. Особливо помітним був їхній прогрес у Латинській Америці та Південно-Східній Азії. Крім того, збут продукції китайського автопрому зріс і в розвинених державах, серед яких країни Європи, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

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