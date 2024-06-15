Названо найкращі електрокари 2024 року: Nissan Leaf навіть немає в переліку

Названо топ найкращих електромобілів року

Електромобілі стають мейнстримом. Те, що почалося як низка нішевих авто лише кілька років тому, стало сегментом автомобільної промисловості, який найшвидше розвивається.

А нові жорсткі стандарти викидів EPA лише посилюють експансію електрокарів на ринку. Видання Cnet розповідає, які з них є найкращими у 2024 році.

Найкращі електромобілі 2024 року

Tesla Model 3 Standard Range 2023 року є найкращим електромобілем для більшості людей, адже він пропонує чудовий баланс запасу ходу, ефективності, продуктивності та коштує від 41 630 доларів США.

Lucid Air Grand Touring має найбільший запас ходу з усіх електромобілів — 830 кілометрів — завдяки потужній батареї ємністю 112 кВт/год і аеродинамічному дизайну, але він надзвичайно дорогий. Його вартість стартує від 138 000 доларів США.

Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD є найбільш енергоефективним електромобілем. За оцінкою EPA 140 MPGe він має запас ходу в 580 км. Для тих, хто захоплюється електричними спортивними автомобілями, підійде Porsche Taycan GTS. Його хвалять за неймовірну динаміку водіння та якість збірки, хоча авто й має менший запас ходу — 395 км.

Chevrolet Bolt EUV є одним із найдоступніших електромобілів за ціною 28 795 доларів США. При цьому він має запас ходу 396 км і наповнений сучасними функціями.

BMW i7 xDrive60 — люксовий електромобіль із розкішним салоном, запасом ходу 521 км та передовими технологіями.

Для поціновувачів пікапів Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range є найкращим варіантом, адже він зберігає позашляхові властивості та запас ходу в 514 км.

Tesla Model Y Long Range AWD визнано найкращим малим електричним позашляховиком, який поєднує в собі просторий салон із запасом ходу понад 520 км і доступом до мережі Supercharger Tesla.

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