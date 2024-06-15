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Названо найкращі електрокари 2024 року: Nissan Leaf навіть немає в переліку

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Електричні авто
Електричні авто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Названо топ найкращих електромобілів року

Електромобілі стають мейнстримом. Те, що почалося як низка нішевих авто лише кілька років тому, стало сегментом автомобільної промисловості, який найшвидше розвивається.

А нові жорсткі стандарти викидів EPA лише посилюють експансію електрокарів на ринку. Видання Cnet розповідає, які з них є найкращими у 2024 році.

Найкращі електромобілі 2024 року

Tesla Model 3 Standard Range 2023 року

Tesla Model 3 Standard Range 2023 року є найкращим електромобілем для більшості людей, адже він пропонує чудовий баланс запасу ходу, ефективності, продуктивності та коштує від 41 630 доларів США.

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Grand Touring має найбільший запас ходу з усіх електромобілів — 830 кілометрів — завдяки потужній батареї ємністю 112 кВт/год і аеродинамічному дизайну, але він надзвичайно дорогий. Його вартість стартує від 138 000 доларів США.

Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD є найбільш енергоефективним електромобілем. За оцінкою EPA 140 MPGe він має запас ходу в 580 км. Для тих, хто захоплюється електричними спортивними автомобілями, підійде Porsche Taycan GTS. Його хвалять за неймовірну динаміку водіння та якість збірки, хоча авто й має менший запас ходу — 395 км.

Chevrolet Bolt EUV є одним із найдоступніших електромобілів за ціною 28 795 доларів США. При цьому він має запас ходу 396 км і наповнений сучасними функціями.

BMW i7 xDrive60 — люксовий електромобіль із розкішним салоном, запасом ходу 521 км та передовими технологіями.

Для поціновувачів пікапів Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range є найкращим варіантом, адже він зберігає позашляхові властивості та запас ходу в 514 км.

Tesla Model Y Long Range AWD визнано найкращим малим електричним позашляховиком, який поєднує в собі просторий салон із запасом ходу понад 520 км і доступом до мережі Supercharger Tesla.

Раніше "Телеграф" писав про недешеві, але проблемні авто на ринку. В них часто виходить з ладу коробка передач.

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#Транспорт #Авто #Електрокар #Авто новини #Топ-авто