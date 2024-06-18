Схитрити не вдалось: ЄС жорстко карає свої автобренди, які перенесли виробництво у Китай

Європейський Союз завдав удару по власних автовиробниках, які перенесли частину виробництва електромобілів до Китаю

Європейський Союз вирішив захистити свою автомобільну промисловість від зростаючої конкуренції з боку китайських та європейських автовиробників, які перенесли виробництво до Китаю. Нові імпортні мита спрямовані на вирівнювання конкурентного поля та створення рівних умов для всіх гравців ринку.

Від 1 липня податкова ставка може зрости до 38,1% для деяких китайських автовиробників. Однак ці тарифи не лише спрямовані проти китайських компаній, а й проти європейських автогігантів, які перенесли частину свого виробництва до Піднебесної.

Хто з європейських виробників підпаде під санкції

Серед головних цілей нових мит — такі відомі бренди, як Mercedes-Benz, BMW та Renault. Ці автовиробники вирішили перемістити певні виробничі потужності з Європи до Китаю, щоб скористатися нижчими витратами на робочу силу. Перенесення виробництва до Китаю дозволило європейським автовиробникам значно знизити собівартість своїх автомобілів. Однак тепер ЄС вводить додаткові імпортні мита, щоб нівелювати цю перевагу і створити рівні умови для автовиробників, які зберегли виробництво в Європі.

Нові тарифи є відповіддю на розслідування Єврокомісії, яке виявило, що електромобілі в Китаї отримують "несправедливі субсидії" від держави. Очікують, що Великобританія також запровадить подібні мита, оскільки їй доведеться йти за ЄС.

Хоча ці заходи можуть захистити європейську автопромисловість від цінової конкуренції з боку дешевших китайських електромобілів, існує ризик відплатних заходів з боку Пекіна. Це може зашкодити прибутковості та інвестиціям європейських компаній у розробку електромобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Китай став новим автомобільним центром світу. Китайські бренди продали 13,43 мільйона авто у всьому світі лише за минулий рік.